Arthur e Bonaventura hanno fatto gli straordinari fino ad oggi ma non si può continuare così

Arthur e Bonaventura hanno fatto gli straordinari giocando ogni partita, mentre Mandragora ha potuto rifiatare un po’ contro il Lecce quando ha giocato Duncan. Per questioni di mercato (Maxime Lopez arrivato l’ultimo giorno di mercato) e di infortuni (da Castrovilli a Barak) le alternative a regista e mediano non sono ancora state disponibili. Nella lista dei giocatori non al 100% a cui ha accennato Italiano in conferenza stampa, loro sono ai primi posti. In particolare Arthur, che non può avere nelle gambe cinque sfide in 17 giorni dopo un’annata da 256 minuti. E infatti dando un’occhiata ai suoi numeri si nota come contro l’Inter abbia giocato poco più della metà dei palloni (51) rispetto all’esordio con il Genoa (91), quando aveva impressionato tutti. Lo scrive il Corriere Fiorentino.