Arsenal-Fiorentina termina 3-0 per i Gunners. Prestazione negativa per Venuti in difesa

La Fiorentina perde 3-0 contro l'Arsenal nel secondo incontro dell'International Champions Cup a Charlotte. Per la squadra di Londra segna Eddie Nketiah una doppietta e Joe Willock nel finale del seco...

La Fiorentina perde 3-0 contro l'Arsenal nel secondo incontro dell'International Champions Cup a Charlotte. Per la squadra di Londra segna Eddie Nketiah una doppietta e Joe Willock nel finale del secondo tempo. I peggiori in campo della viola sono stati: Lorenzo Venuti perchè i pericoli sono usciti tutti dalla sua parte e Gaetano Castrovilli che non ha brillato a centrocampo e i migliori: Vlahovic perchè è andato più volte vicino al gol e ha messo in difficoltà l'Arsenal e Ranieri che ha fatto degli ottimi interventi difensivi.