Arriva Cher Ndour alla Fiorentina, domani alle ore 12:00 la presentazione ufficiale

La Fiorentina, dopo la chiusura del calciomercato, presenterà i nuovi innesti: Ndour, Zaniolo e Fagioli. Il primo ad essere presentato sarà il centrocampista classe 2004 in arrivo dal Paris Saint-Germ...

La Fiorentina, dopo la chiusura del calciomercato, presenterà i nuovi innesti: Ndour, Zaniolo e Fagioli. Il primo ad essere presentato sarà il centrocampista classe 2004 in arrivo dal Paris Saint-Germain, per cui è già stata programmata una conferenza stampa. La società ha annunciato ufficialmente che la presentazione del centrocampista avverrà domani alle 12:00.

CORRIERE FIORENTINO SVELA: “SALTATO LO SCAMBIO DI PRESTITI CRISTANTE-RICHARDSON CON LA ROMA”

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-svela-saltato-lo-scambio-di-prestiti-cristante-richardson-con-la-roma/287586/