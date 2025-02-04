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Arriva Cher Ndour alla Fiorentina, domani alle ore 12:00 la presentazione ufficiale

La Fiorentina, dopo la chiusura del calciomercato, presenterà i nuovi innesti: Ndour, Zaniolo e Fagioli. Il primo ad essere presentato sarà il centrocampista classe 2004 in arrivo dal Paris Saint-Germ...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 febbraio 2025 12:18
Arriva Cher Ndour alla Fiorentina, domani alle ore 12:00 la presentazione ufficiale -
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La Fiorentina, dopo la chiusura del calciomercato, presenterà i nuovi innesti: Ndour, Zaniolo e Fagioli. Il primo ad essere presentato sarà il centrocampista classe 2004 in arrivo dal Paris Saint-Germain, per cui è già stata programmata una conferenza stampa. La società ha annunciato ufficialmente che la presentazione del centrocampista avverrà domani alle 12:00.

Arriva Cher Ndour alla Fiorentina, domani alle ore 12:00 la presentazione ufficiale

CORRIERE FIORENTINO SVELA: “SALTATO LO SCAMBIO DI PRESTITI CRISTANTE-RICHARDSON CON LA ROMA”

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