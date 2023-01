Aquilani: “Vincere fa sempre bene ma non è stata una bella partita, potevamo fare meglio”

Al termine della partita tra Fiorentina e Napoli del campionato Primavera, terminata con il risultato di 2 a 1, il mister Alberto Aquilani ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali del club: “Oggi di bello c’è il risultato, vincere fa sempre bene e crea dinamiche positive. Però non sono d’accordo che sia stata una bella partita, potevamo giocare meglio. Primo tempo abbastanza bene, nella ripresa abbiamo fatto il gioco loro e noi facendo così andiamo in difficoltà. Questi tre punti devono essere lo stimolo per andare mercoledì a giocare una finale molto difficile con una squadra molto forte, consapevoli che dobbiamo fare qualcosa in più. A volte giochi bene ma manca lo spirito, oggi giochi peggio ma c’è stato lo spirito. Bisogna abbinare le due cose: è una finale e le finali vanno giocate senza farsi mancare niente, altrimenti sarebbe un peccato. I ragazzi ci credono, lo vedevi che il pareggio gli stava stretto anche giocando in dieci. E’ una squadra che prova sempre a trovare il risultato, però come detto oggi dovevamo fare le cose meglio”.

