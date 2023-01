Argurio: “Brekalo sarebbe un ottimo acquisto per la Fiorentina, può fare bene”

L’ex direttore sportivo di Catania e Messina, ex osservatore di Juventus e Udinese ha parlato ai microfoni di TMW del possibile approdo di Josip Brekalo in maglia viola: “Per me sarebbe un ottimo acquisto per i toscani, è un giocatore che ha delle qualità, un esterno che sa anche vedere la porta, fa i suoi gol, anche lo scorso anno 6-7 ne ha realizzati a Torino, ma non so cosa sia poi successo con i granata. In Croazia è molto stimato, anche in Nazionale, ma non avendo continuità è normale che il CT faccia altre scelte. Per me, ripeto, è un ottimo acquisto per la Fiorentina, lui ha necessità di giocare altrove… Credo si possa fare. È un ottimo professionista, conosce anche il campionato italiano, sarebbe davvero il top, anche in attesa di recuperare qualche infortunato. Potrebbe dare davvero una grossa mano alla squadra di Italiano”.

