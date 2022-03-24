Aquilani: ''Nuove regole Fair play finanziario? Alla Fiorentina crediamo nei valori dello sport''

Alberto Aquilani dice la sua sulla nuova normativa, ed usa parole di elogio nei confronti dell'operato della Fiorentina.

Il tecnico della primavera ed in passato ex calciatore della Fiorentina Alberto Aquilani ha parlato ai canali ufficiali della lega Serie A dicendo la sua riguardo alle nuove norme entrate in vigore in materia di Fair play Fonanziario. Queste le sue parole:

''La società è assolutamente favorevole alle iniziative come quelle di Sportradar di oggi. La Fiorentina con i suoi atleti crede fortemente nei valori dello sport e nel fair play. Questi sono gli unici elementi che possono far parte del mondo del calcio''.

BIRAGHI, SCAMACCA, ZANIOLO, BELOTTI NON CONVOCATI PER LA MACEDONIA

https://www.labaroviola.com/biraghi-non-convocato-per-italia-macedonia-mancini-esclude-anche-big-come-zaniolo-e-scamacca/169998/