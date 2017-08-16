Aquilani, Giuseppe Rossi e Gilardino. Dalla Fiorentina allo svincolo nel giro di pochi anni. Tutti e tre sono senza squadra
Hanno fatto la fortuna di diverse squadre, hanno giocato in nazionale e hanno fatto sognare Firenze. Adesso sono alla disperata ricerca di una nuova squadra
A cura di Redazione Labaroviola
16 agosto 2017 11:14
Giuseppe Rossi classe 87, Alberto Aquilani classe 84 e Alberto Gilardino classe 82. Tre giocatori italiani che hanno fatto le fortune di diverse squadre tra cui anche della Fiorentina che li ha amati e coccolati per qualche stagione. Adesso i tre giocatori sono senza squadra, in un mercato di cifre spropositate e spese folli loro tre rappresenterebbero tre colpi di assoluto valore e tecnica.