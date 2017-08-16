Aquilani, Giuseppe Rossi e Gilardino. Dalla Fiorentina allo svincolo nel giro di pochi anni. Tutti e tre sono senza squadra

Hanno fatto la fortuna di diverse squadre, hanno giocato in nazionale e hanno fatto sognare Firenze. Adesso sono alla disperata ricerca di una nuova squadra

A cura di Redazione Labaroviola 16 agosto 2017 11:14

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