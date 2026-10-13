Aquilani e Thorstvedt, due rimpianti per la Fiorentina? DS Sassuolo: "Alberto un predestinato"

Il DS neroverde promuove il tecnico, scelto per il suo coraggio e le idee di gioco, e apre al dialogo per il rinnovo del norvegese, in scadenza di contratto

Il Sassuolo si gode un avvio di campionato positivo, impreziosito dalla vittoria contro la Juventus e dal pareggio con il Milan. Alle spalle dei risultati c'è anche il lavoro di Alberto Aquilani, allenatore sul quale la società neroverde ha deciso di puntare e che sta raccogliendo consensi per le idee di gioco e la capacità di valorizzare i giovani. A fare il punto è Francesco Palmieri, direttore sportivo del club, che in un'intervista a TMW ha dedicato parole importanti al tecnico, soffermandosi anche sul futuro di Kristian Thorstvedt, centrocampista in scadenza di contratto.

"Conosco Aquilani da quando era calciatore, poi l'ho seguito nel settore giovanile e ha fatto ottime cose a Firenze. L'anno scorso a Catanzaro ha fatto una stagione strepitosa: noi l'abbiamo scelto perché è un allenatore con idee e coraggio. È un ragazzo in gamba, io mi trovo benissimo con lui: penso che la parola predestinato sia giusta. Ha qualcosa di diverso da far vedere e lo sta mostrando. Penso anche che abbia trovato l'ambiente ideale per mostrare tutto il suo potenziale. Come lui spesso ripete, ha un gruppo di giocatori congeniale al suo calcio: vogliamo far vedere che il Sassuolo continua sulla stessa linea. La voglia di dimostrare, di fare un calcio propositivo. È quello che ci serve: la scelta era stata fatta tra diversi profili, poi lui era quello perfetto per le necessità del Sassuolo. Era consapevole di venire in una società forte, con persone che hanno una certa idea di calcio: l'ha voluto con grandissimo entusiasmo, perché sapeva cosa avrebbe trovato"

Dal futuro di Aquilani a quello di Kristian Thorstvedt, altro tema centrale per il Sassuolo. Il centrocampista norvegese ha un contratto in scadenza e il club vorrebbe trovare una soluzione condivisa per proseguire insieme. Palmieri conferma la stima nei confronti del giocatore e manifesta la disponibilità della società a sedersi al tavolo delle trattative.

"Kristian è un giocatore molto importante. Offerte ufficiali non ce ne sono mai state: quando si vuole un giocatore, come ha fatto il Leeds con Muharemovic, si fa un'offerta e ci si siede a parlare. Nel calcio, aspetto tecnico ed economico devono andare di pari passo. Ora è qui e sta facendo il suo lavoro nel modo giusto: mi piacerebbe trovare una soluzione gradita sia a lui sia a noi. È un grande professionista, è un grande giocatore: ha avuto un attimo di difficoltà, ma non ha mai sbagliato un atteggiamento. Per il rinnovo spero che ci possa essere apertura: da parte nostra, sia mia sia della società, c'è. Mi piacerebbe trovare la quadra. La società gli è sempre stata vicina, anche in passato, quando ha avuto degli infortuni: se c'è la volontà di entrambe le parti di sedersi e trovare una soluzione, ci fa piacere"

Fonte tuttomercatoweb.com