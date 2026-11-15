"Aquilani come Fabregas? Dopo questo accostamento non ha fatto più un punto"
L'ex viola Roberto Pruzzo si sofferma sull'esonero di Alberto Aquilani al Sassuolo
A cura di Redazione Labaroviola
15 novembre 2026 16:53
L'ex attaccante Roberto Pruzzo non usa mezze misure, nello stile che lo contraddistingue. Nel corso di un'intervista a Telenord ha parlato anche dell'esonero di Aquilani da parte del Sassuolo, che alla ripresa del campionato sfiderà il Genoa per la prima partita sotto la gestione del suo sostituto D'Aversa: "Ho sentito che Aquilani sarebbe stato scaricato dai giocatori, non ha più fatto un punto dopo che è stato accostato a Fabregas". Lo riporta TMW.