"Aquilani come Fabregas? Dopo questo accostamento non ha fatto più un punto"

L'ex viola Roberto Pruzzo si sofferma sull'esonero di Alberto Aquilani al Sassuolo

L'ex attaccante Roberto Pruzzo non usa mezze misure, nello stile che lo contraddistingue. Nel corso di un'intervista a Telenord ha parlato anche dell'esonero di Aquilani da parte del Sassuolo, che alla ripresa del campionato sfiderà il Genoa per la prima partita sotto la gestione del suo sostituto D'Aversa: "Ho sentito che Aquilani sarebbe stato scaricato dai giocatori, non ha più fatto un punto dopo che è stato accostato a Fabregas". Lo riporta TMW.