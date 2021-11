Antognoni: “Vlahovic è una perdita significative per la Fiorentina. Juve-Fiorentina è un derby”

Oggi Giancarlo Antognoni ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport, ecco alcuni estratti: “Juventus-Fiorentina è un derby a tutti gli effetti. È come se battere i bianconeri avesse il potere di far scordare le sconfitte. Vlahovic? Sarà una perdita significativa per la Fiorentina, se ne vanno sempre i migliori”.

