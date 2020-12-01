Antognoni: "Il valore della rosa della Fiorentina non rispecchia la classifica. Bisogna ritrovare la luce"

Contento di essere tornato alla Fiorentina nel 2016

"Sono tornato alla Fiorentina nel 2016 - ha detto il club manager Giancarlo Antognoni a Radio Sportiva - e di questo sono molto contento. Mi dispiace però che non siano arrivati i risultati. Anche quest'anno non è positivo ma siamo fiduciosi. La classifica sicuramente non rispecchia il valore della squadra. Speriamo che con l'arrivo di Prandelli sulla panchina viola si possa ripartire con buoni propositi nonostante le due gare negative. Serve ritrovare la luce, ognuno deve contribuire verso questo obiettivo".

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