Labaro Viola

Antognoni: "È un anno di transizione, siamo una squadra giovane che vuole fare sempre meglio di cosi"

Intervenuto alla presentazione di un libro ha parlato di Fiorentina Giancarlo Antognoni, queste le sue parole:"È un buon periodo per la Fiorentina, speriamo di continuare. Adesso la classifica è molto...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 ottobre 2017 21:36
Antognoni: "È un anno di transizione, siamo una squadra giovane che vuole fare sempre meglio di cosi" - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Giancarlo Antognoni
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Giancarlo Antognoni
News
Fiorentina
Antognoni
Simeone
Condividi

Intervenuto alla presentazione di un libro ha parlato di Fiorentina Giancarlo Antognoni, queste le sue parole:

"È un buon periodo per la Fiorentina, speriamo di continuare. Adesso la classifica è molto importante per una squadra giovane, che vuole fare bene. Vogliamo proseguire e in futuro speriamo di toglierci soddisfazioni. I tifosi sono sempre presenti e giustamente pretendono di fare risultati. Questo è un anno di transizione, speriamo di mantenere questo ritmo fino alla fine. Sono contento per Simeone e del fatto che abbia segnato e si sia sbloccato a Firenze. Spero sia il primo di una lunga serie."

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok