Antognoni: "È un anno di transizione, siamo una squadra giovane che vuole fare sempre meglio di cosi"

Intervenuto alla presentazione di un libro ha parlato di Fiorentina Giancarlo Antognoni, queste le sue parole:"È un buon periodo per la Fiorentina, speriamo di continuare. Adesso la classifica è molto...

Intervenuto alla presentazione di un libro ha parlato di Fiorentina Giancarlo Antognoni, queste le sue parole:

"È un buon periodo per la Fiorentina, speriamo di continuare. Adesso la classifica è molto importante per una squadra giovane, che vuole fare bene. Vogliamo proseguire e in futuro speriamo di toglierci soddisfazioni. I tifosi sono sempre presenti e giustamente pretendono di fare risultati. Questo è un anno di transizione, speriamo di mantenere questo ritmo fino alla fine. Sono contento per Simeone e del fatto che abbia segnato e si sia sbloccato a Firenze. Spero sia il primo di una lunga serie."