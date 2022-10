Antognoni tuona: “Italiano è troppo piccoso. Torno alla Fiorentina solo se cambia proprietà”

Giancarlo Antognoni ha parlato dall’evento degli Open Firenze di Tennis, queste le parole della bandiera ed ex dirigente della Fiorentina:

“Stagione Fiorentina è iniziata in maniera negativa e sta proseguendo su questa linea, ci sono giocatori che si pensava fossero bravi e importanti e invece bravi e importanti non lo sono, bisogna aspettare l’esito di questi giocatori. Italiano è un allenatore moderno che fa giocare le squadre ma a volte è un pò troppo piccoso nel suo metodo, deve migliorare da questo punto di vista con l’esperienza, sotto certi aspetti lo giustifico anche perchè lo scorso anno cosi sono arrivati i risultati, quest’anno si ritrova una squadra che forse non è sua. Io di nuovo alla Fiorentina? Difficile visto che sono venuti via lo scorso anno, o si cambia proprietà o sarà difficile che io possa tornare”

VICINO IL RINNOVO DI TERRACCIANO