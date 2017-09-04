Antognoni: "Thereau è uno dei giocatori che ha segnato più in serie A. È un bomber"
Forte fisicamente e può ricoprire tutti i ruoli nella trequarti offensiva, sa fare gol. Ecco Thereau" così Giancarlo Antognoni in sala stampa
A cura di Redazione Labaroviola
04 settembre 2017 12:36
Giancarlo Antognoni ha parlato in sala stampa dello Stadio Franchi nel giorno della presentazione di Cyril Thereau, questele sue parole:
"Oggi presentiamo Cyril, un giocatore esperto rispetto a quelli che sono arrivati prima. Le caratteristiche del giocatore le conosciamo tutti, è forte fisicamente e può ricoprire tutti i ruoli nella trequarti offensiva e soprattutto riesce a fare gol. Oggi è considerato il giocatore straniero che ha fatto più gol. Parliamo di uno dei giocatori che ha già segnato più gol in questa Serie A. Parliamo di un bomber".