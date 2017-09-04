Antognoni: "Thereau è uno dei giocatori che ha segnato più in serie A. È un bomber"

Forte fisicamente e può ricoprire tutti i ruoli nella trequarti offensiva, sa fare gol. Ecco Thereau" così Giancarlo Antognoni in sala stampa

Giancarlo Antognoni ha parlato in sala stampa dello Stadio Franchi nel giorno della presentazione di Cyril Thereau, questele sue parole:

"Oggi presentiamo Cyril, un giocatore esperto rispetto a quelli che sono arrivati prima. Le caratteristiche del giocatore le conosciamo tutti, è forte fisicamente e può ricoprire tutti i ruoli nella trequarti offensiva e soprattutto riesce a fare gol. Oggi è considerato il giocatore straniero che ha fatto più gol. Parliamo di uno dei giocatori che ha già segnato più gol in questa Serie A. Parliamo di un bomber".