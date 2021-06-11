Antognoni: "Sono contento che Castrovilli sia stato convocato in Nazionale"

Antognoni ha parlato di Gaetano Castrovilli.

Giancarlo Antognoni ha rilasciato un'intervista su Radio Bruno Toscana.

Queste le sue parole: "Sono contento che Gaetano Castrovilli sia stato convocato, lo meritava. Gli consiglio di pensare solamente a giocare come ha sempre fatto, ne avrà la possibilità. Tra i giovani emergenti è fra i migliori. L’Italia ha tutte le carte in regola per arrivare tra le prime quattro nazionali della competizione".

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