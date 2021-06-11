Labaro Viola

Antognoni: "Sono contento che Castrovilli sia stato convocato in Nazionale"

Antognoni ha parlato di Gaetano Castrovilli.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 giugno 2021 18:59
Antognoni: "Sono contento che Castrovilli sia stato convocato in Nazionale" - MILAN, ITALY - JULY 26: Giancarlo Antognoni looks on during the Serie A 2018/19 Fixture unveiling on July 26, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)
MILAN, ITALY - JULY 26: Giancarlo Antognoni looks on during the Serie A 2018/19 Fixture unveiling on July 26, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)
Radio
Fiorentina
Antognoni
Condividi

Antognoni: "Sono contento che Castrovilli sia stato convocato in Nazionale"

Giancarlo Antognoni ha rilasciato un'intervista su Radio Bruno Toscana.

Queste le sue parole: "Sono contento che Gaetano Castrovilli sia stato convocato, lo meritava. Gli consiglio di pensare solamente a giocare come ha sempre fatto, ne avrà la possibilità. Tra i giovani emergenti è fra i migliori. L’Italia ha tutte le carte in regola per arrivare tra le prime quattro nazionali della competizione".

LEGGI ANCHE LE DICHIARAZIONI DI DI CHIARA

https://www.labaroviola.com/di-chiara-ribery-ha-parlato-con-gattuso-il-tecnico-deve-decidere/142709/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok