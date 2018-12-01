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Antognoni: "Simeone segnerà, le critiche sono normali. Speriamo ci sorprenda gia oggi..."

A Sky Sport ha partato il club manager viola Giancarlo Antognoni, queste le sue parole:“Simeone prima o poi arriverà, speriamo lo faccia stasera a lui manca il gol, sta vivendo un periodo cosi ma ha c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 dicembre 2018 17:24
Antognoni: "Simeone segnerà, le critiche sono normali. Speriamo ci sorprenda gia oggi..." - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Antognoni
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Antognoni
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A Sky Sport ha partato il club manager viola Giancarlo Antognoni, queste le sue parole:

“Simeone prima o poi arriverà, speriamo lo faccia stasera a lui manca il gol, sta vivendo un periodo cosi ma ha creato comunque situazioni favorevoli. Chiaro che una punta è criticata se il gol fatica ad arrivare. Speriamo ci possa fare una bella sorpresa già nella partita di oggi”

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