Antognoni: "Simeone segnerà, le critiche sono normali. Speriamo ci sorprenda gia oggi..."
A Sky Sport ha partato il club manager viola Giancarlo Antognoni, queste le sue parole:“Simeone prima o poi arriverà, speriamo lo faccia stasera a lui manca il gol, sta vivendo un periodo cosi ma ha c...
A cura di Redazione Labaroviola
01 dicembre 2018 17:24
A Sky Sport ha partato il club manager viola Giancarlo Antognoni, queste le sue parole:
“Simeone prima o poi arriverà, speriamo lo faccia stasera a lui manca il gol, sta vivendo un periodo cosi ma ha creato comunque situazioni favorevoli. Chiaro che una punta è criticata se il gol fatica ad arrivare. Speriamo ci possa fare una bella sorpresa già nella partita di oggi”