Antognoni: "Simeone segnerà, le critiche sono normali. Speriamo ci sorprenda gia oggi..."

A Sky Sport ha partato il club manager viola Giancarlo Antognoni, queste le sue parole:“Simeone prima o poi arriverà, speriamo lo faccia stasera a lui manca il gol, sta vivendo un periodo cosi ma ha c...

A cura di Redazione Labaroviola 01 dicembre 2018 17:24

Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Antognoni

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