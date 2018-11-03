Antognoni: "Il nostro attacco si riprenderà. Batistuta si ricordi che viene prima il numero 10 e poi il 9..."

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a Roma TV in vista della sfida di oggi pomeriggio. Questa un'anticipazione: "Sarà sicuramente una bella partita, i gioca...

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a Roma TV in vista della sfida di oggi pomeriggio. Questa un'anticipazione: "Sarà sicuramente una bella partita, i giocatori che andranno in campo sono importanti. La Roma sta facendo un'ottima Champions League, li rispettiamo al 100% ma anche noi abbiamo bisogno di fare un'ottima partita”.

Queste le parole a Sky: "Siamo fiduciosi nel nostro attacco, arriverà anche il momento che risolveranno le nostre partite. Batistuta si è dimenticato di me? No, sono amico di Gabriel, l'importante che si ricordi che arriva prima il numero 10 e poi il numero 9 (ride ndr)"