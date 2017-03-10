Antognoni: "Resto fedele al Franchi, ma giocare nel nuovo stadio..."

A margine della presentazione del nuovo stadio è intervenuto anche Giancarlo Antognoni: "È un investimento che la proprietà vuole fare. Ci sono i presupposti per vedere il nuovo impianto tra quattro a...

A cura di Redazione Labaroviola 10 marzo 2017 15:26

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