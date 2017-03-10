Antognoni: "Resto fedele al Franchi, ma giocare nel nuovo stadio..."
A margine della presentazione del nuovo stadio è intervenuto anche Giancarlo Antognoni: "È un investimento che la proprietà vuole fare. Ci sono i presupposti per vedere il nuovo impianto tra quattro a...
A cura di Redazione Labaroviola
10 marzo 2017 15:26
A margine della presentazione del nuovo stadio è intervenuto anche Giancarlo Antognoni: "È un investimento che la proprietà vuole fare. Ci sono i presupposti per vedere il nuovo impianto tra quattro anni. Resto fedele al Franchi, ho trascorso tanti anni lì. Vedere un plastico del genere, però, fa pensare che mi sarebbe piaciuto giocare in uno stadio così. Anche i tifosi avranno conseguenze positive".