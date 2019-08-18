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Antognoni: "Quando l'Inter ti chiede Biraghi non puoi non trattare. Chiesa scontento perché..."

"Quando una squadra come l’Inter chiede Biraghi non puoi non valutare l’offerta. Abbiamo deciso di ricostruire intorno a Chiesa e capiamo il suo malumore". Il club manager della Fiorentina, Giancarlo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 agosto 2019 19:50
Antognoni: "Quando l'Inter ti chiede Biraghi non puoi non trattare. Chiesa scontento perché..." - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Antognoni
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Antognoni
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"Quando una squadra come l’Inter chiede Biraghi non puoi non valutare l’offerta. Abbiamo deciso di ricostruire intorno a Chiesa e capiamo il suo malumore". Il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha motivato così a Rai Sport l'esclusione di Cristiano Biraghi dalla partita di questo pomeriggio contro il Monza, oltre a commentare anche la situazione di Federico Chiesa.

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