Antognoni: "Obiettivo fare un buon campionato per fare una squadra competitiva il prossimo anno"

Giancarlo Antognoni ha parlato prima di Lazio - Fiorentina a Sport Mediaset, ecco le parole della bandiera viola: “Il rinnovo di Chiesa è un passo importante per lui e la Fiorentina, la prerogativa è...

A cura di Redazione Labaroviola 26 novembre 2017 17:48

Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Antognoni

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