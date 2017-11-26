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Antognoni: "Obiettivo fare un buon campionato per fare una squadra competitiva il prossimo anno"

Giancarlo Antognoni ha parlato prima di Lazio - Fiorentina a Sport Mediaset, ecco le parole della bandiera viola: “Il rinnovo di Chiesa è un passo importante per lui e la Fiorentina, la prerogativa è...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 novembre 2017 17:48
Antognoni: "Obiettivo fare un buon campionato per fare una squadra competitiva il prossimo anno" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Antognoni
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Antognoni
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Giancarlo Antognoni ha parlato prima di Lazio - Fiorentina a Sport Mediaset, ecco le parole della bandiera viola: “Il rinnovo di Chiesa è un passo importante per lui e la Fiorentina, la prerogativa è di cercare di fare un buon campionato per poi fare una squadra competitiva nella prossima stagione” ha concluso Antognoni.

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