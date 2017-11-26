Antognoni: "Obiettivo fare un buon campionato per fare una squadra competitiva il prossimo anno"
Giancarlo Antognoni ha parlato prima di Lazio - Fiorentina a Sport Mediaset, ecco le parole della bandiera viola: “Il rinnovo di Chiesa è un passo importante per lui e la Fiorentina, la prerogativa è...
A cura di Redazione Labaroviola
26 novembre 2017 17:48
Giancarlo Antognoni ha parlato prima di Lazio - Fiorentina a Sport Mediaset, ecco le parole della bandiera viola: “Il rinnovo di Chiesa è un passo importante per lui e la Fiorentina, la prerogativa è di cercare di fare un buon campionato per poi fare una squadra competitiva nella prossima stagione” ha concluso Antognoni.