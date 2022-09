Antognoni non le manda a dire: “Fiorentina regredita. E la campagna acquisti è stata sbagliata”

Durante l’intervista concessa all’Eco di Bergamo, Giancarlo Antognoni, non le ha mandate a dire alla Fiorentina, definendola come regredita e criticando il mercato dell’estate viola: “Anche quest’anno la Dea è un outsider di lusso, è in continuo miglioramento. E’ da tempo in pianta stabile accanto alle big mentre la Fiorentina è regredita. Una volta potevamo dire che fra Fiorentina e Atalanta c’era una categoria di differenza, ora non è più così. Ora come ora, inoltre, son convinto che la campagna acquisti di rafforzamento della Viola sia stata sbagliata, per lo meno per quanto visto fin ad ora”.