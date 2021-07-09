Antognoni non convinto dalla Fiorentina: a breve incontro decisivo. Pradè? Annuncio ad inizio settimana
Antognoni, ci sarà una rimodulazione?
A cura di Redazione Labaroviola
09 luglio 2021 09:57
L’incontro decisivo fra Giancarlo Antognoni e la Fiorentina sul futuro si avvicina. La proposta fatta dai viola non sembra aver convinto Antognoni. Ci sarà una rimodulazione? Pradè? Ad inizio della prossima settimana arriverà l’annuncio del rinnovo di contratto per il direttore sportivo. Lo scrive La Nazione.
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