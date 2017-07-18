Antognoni: "Milenkovic è un difensore moderno che farà comodo alla Fiorentina"

É forte sia di testa che tecnicamente. Ci auguriamo che possa seguire le orme di Ljajic e Jovetic, anche loro provenienti dal Partizan

Giancarlo Antognoni, nel corso della presentazione del nuovo acquisto della Fiorentina Nikola Milenkovic, ha speso alcune parole di elogio per il difensore già a disposizione di Stefano Pioli: "Nato a Belgrado nel '97. Ha vent'anni e giocava nel Partizan, da dove sono usciti giocatori importanti. Ci auguriamo che sia lo stesso con lui per la Fiorentina. Ljajic, Jovetic...".

Prosegue sempre su Milenkovic: "Ha fatto 40 partite vincendo il campionato e la coppa di Serbia. Ha partecipato nell'Europeo U21 in Polonia. Di testa è forte, vista l'altezza: però serve anche il tempismo. Tecnicamente pure credo sia bravo, di solito i serbi sono bravi di piede. Un difensore moderno che farà comodo alla Fiorentina, visto che nelle ultime annate abbiamo subito molti gol".