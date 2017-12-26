Antognoni ha lasciato il ritiro della Fiorentina a Roma, è andato a trovare Vittorio Cecchi Gori
Secondo quanto riportato da TgR Toscana il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha lasciato questa mattina il ritiro della squadra viola a Roma per raggiungere il policlinico Gemelli per...
A cura di Redazione Labaroviola
26 dicembre 2017 14:51
Secondo quanto riportato da TgR Toscana il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha lasciato questa mattina il ritiro della squadra viola a Roma per raggiungere il policlinico Gemelli per andare a trovare l'ex patron della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori colpito ieri da un grave malore e adesso ricoverato nella capitale.