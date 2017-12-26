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Antognoni ha lasciato il ritiro della Fiorentina a Roma, è andato a trovare Vittorio Cecchi Gori

Secondo quanto riportato da TgR Toscana il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha lasciato questa mattina il ritiro della squadra viola a Roma per raggiungere il policlinico Gemelli per...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 dicembre 2017 14:51
Antognoni ha lasciato il ritiro della Fiorentina a Roma, è andato a trovare Vittorio Cecchi Gori - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Giancarlo Antognoni
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Giancarlo Antognoni
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Secondo quanto riportato da TgR Toscana il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha lasciato questa mattina il ritiro della squadra viola a Roma per raggiungere il policlinico Gemelli per andare a trovare l'ex patron della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori colpito ieri da un grave malore e adesso ricoverato nella capitale.

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