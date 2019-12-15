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Antognoni: "L'allenatore è in discussione. In settimana ho visto una Fiorentina determinata"

Queste le parole rilasciate da Giancarlo Antognoni a Sky Sport: "Sicuramente sarà una Fiorentina determinata, viene da un brutto periodo, da quattro sconfitte consecutive ora contro la capolista, non...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 dicembre 2019 21:04
Antognoni: "L'allenatore è in discussione. In settimana ho visto una Fiorentina determinata" -
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Queste le parole rilasciate da Giancarlo Antognoni a Sky Sport: "Sicuramente sarà una Fiorentina determinata, viene da un brutto periodo, da quattro sconfitte consecutive ora contro la capolista, non c'è bisogno di caricare la squadra, gli stimoli ci sono. Ho visto una Fiorentina tranquilla ma determinata in settimana. Guardiamo partita dopo partita, l'allenatore è un po' in discussione ma siamo fiduciosi che questa sera la Fiorentina faccia un'ottima partita indipendentemente dal risultato, importante che questa squadra dimostri di essere presente".

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