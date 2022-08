Antognoni: “Jovic? Va visto in Italia. Speriamo di migliorare il settimo posto, non sarà semplice”

Ci aspetta un campionato tosto – spiega Giancarlo Antognoni, bandiera della Fiorentina -. La Fiorentina non è cambiata molto, ma si è agggiustata, sostituendo i partiti e comprando Jovic, che è un grande giocatore, ma va visto in Italia. Speriamo di migliorare il settimo posto dell’anno scorso, ma non sarà semplice». Lo scrive La Nazione.

