Antognoni: "Gasperini non deve permettersi di parlare di tesserati di altre squadre. A Chiesa dico..."

Queste alcune parole rilasciate a Tuttosport da Giancarlo Antognoni: “Gasperini è un ottimo allenatore però gli addetti ai lavori mai devono parlare dei giocatori avversari. A Federico dico di continu...

Queste alcune parole rilasciate a Tuttosport da Giancarlo Antognoni: “Gasperini è un ottimo allenatore però gli addetti ai lavori mai devono parlare dei giocatori avversari. A Federico dico di continuare come ha fatto finora, dimostrando il vero valore in campo. È questo che conta. Le situazioni, prima o poi si risolvono”.