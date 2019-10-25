Antognoni: "Gasperini non deve permettersi di parlare di tesserati di altre squadre. A Chiesa dico..."
Queste alcune parole rilasciate a Tuttosport da Giancarlo Antognoni: “Gasperini è un ottimo allenatore però gli addetti ai lavori mai devono parlare dei giocatori avversari. A Federico dico di continu...
A cura di Redazione Labaroviola
25 ottobre 2019 11:27
Queste alcune parole rilasciate a Tuttosport da Giancarlo Antognoni: “Gasperini è un ottimo allenatore però gli addetti ai lavori mai devono parlare dei giocatori avversari. A Federico dico di continuare come ha fatto finora, dimostrando il vero valore in campo. È questo che conta. Le situazioni, prima o poi si risolvono”.