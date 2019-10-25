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Antognoni: "Gasperini non deve permettersi di parlare di tesserati di altre squadre. A Chiesa dico..."

Queste alcune parole rilasciate a Tuttosport da Giancarlo Antognoni: “Gasperini è un ottimo allenatore però gli addetti ai lavori mai devono parlare dei giocatori avversari. A Federico dico di continu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 ottobre 2019 11:27
Antognoni: "Gasperini non deve permettersi di parlare di tesserati di altre squadre. A Chiesa dico..." - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Antognoni
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Antognoni
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Queste alcune parole rilasciate a Tuttosport da Giancarlo Antognoni: “Gasperini è un ottimo allenatore però gli addetti ai lavori mai devono parlare dei giocatori avversari. A Federico dico di continuare come ha fatto finora, dimostrando il vero valore in campo. È questo che conta. Le situazioni, prima o poi si risolvono”.

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