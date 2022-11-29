Antognoni: "Firenze mi ha plagiato. Non ho rimpianti, se discuto con qualcuno è perché ho ragione"

Intervenuto ai microfoni di Toscana TV, l’ex dirigente e bandiera della Fiorentina Giancarlo Antognoni, ha così parlato della sua vita a Firenze: “Sono contento della vita che ho fatto, con i pro e i...

Intervenuto ai microfoni di Toscana TV, l’ex dirigente e bandiera della Fiorentina Giancarlo Antognoni, ha così parlato della sua vita a Firenze: “Sono contento della vita che ho fatto, con i pro e i contro come tutte le cose. In viola è stata un’esperienza stupenda, non mi sembra nemmeno siano passati cinquant’anni. Firenze mi ha sempre plagiato, dandomi la possibilità di “giocare” ancora. Per me è come se giocassi ancora. A Firenze sono arrivato a 18 anni, ero timido e acerbo per una grande città. Non ho rimpianti delle scelte che ho fatto, anche se ho commesso qualche errore. Sicuramente, se discuto con qualcuno, è perché ho ragione”.

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