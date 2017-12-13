Antognoni: "I Della Valle non ci sono fisicamente ma chiamano e si informano. Ci aspettiamo che tornino"

Giancarlo Antognoni ha parlato a Rai Sport dopo la partita vinta contro la Sampdoria, queste le sue parole:"Il nostro periodo attuale è particolare. La proprietà della Fiorentina non è presente fisica...

A cura di Redazione Labaroviola 13 dicembre 2017 20:15

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