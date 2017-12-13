Antognoni: "I Della Valle non ci sono fisicamente ma chiamano e si informano. Ci aspettiamo che tornino"
Giancarlo Antognoni ha parlato a Rai Sport dopo la partita vinta contro la Sampdoria, queste le sue parole:"Il nostro periodo attuale è particolare. La proprietà della Fiorentina non è presente fisica...
A cura di Redazione Labaroviola
13 dicembre 2017 20:15
Giancarlo Antognoni ha parlato a Rai Sport dopo la partita vinta contro la Sampdoria, queste le sue parole:
"Il nostro periodo attuale è particolare. La proprietà della Fiorentina non è presente fisicamente a Firenze ma chiamano, si informano. Ci aspettiamo che prima o poi il presidente torni in città per aggiustare un po' questa situazione che si è venuta a creare"