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Antognoni: "Commisso vuole portare in alto la viola. Ho capito il suo spessore quando ci ha portati a Wall Street"

Queste le parole rilasciate in un'intervista a La Stampa da Giancarlo Antognoni: "Commisso vuole internazionalizzare il club ma si emoziona. Quando è andato a Coverciano era felice come un bambino. Il...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 agosto 2019 14:10
Antognoni: "Commisso vuole portare in alto la viola. Ho capito il suo spessore quando ci ha portati a Wall Street" - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Antognoni
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Antognoni
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Queste le parole rilasciate in un'intervista a La Stampa da Giancarlo Antognoni: "Commisso vuole internazionalizzare il club ma si emoziona. Quando è andato a Coverciano era felice come un bambino. Il suo obiettivo è portare in alto la Fiorentina e farla restare al vertice. Commisso può un po' ricordare Cecchi Gori visto il rapporto che ha con le persone. Ho capito il suo spessore quando ci ha portati a Wall Street".

 

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