Labaro Viola

Antognoni: "Commisso? È un presidente moderno. La squadra ha bisogno di tempo. Pulgar..."

Queste le parole riportate da Il Corriere dello Sport di Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina in occasione della mostra a lui dedicata a San Pietro in Casale (BO) intitolata: "Il calcio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 settembre 2019 17:36
Antognoni: "Commisso? È un presidente moderno. La squadra ha bisogno di tempo. Pulgar..." - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Antognoni
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Antognoni
Rassegna Stampa
Fiorentina
Commisso
Antognoni
Pulgar
Condividi

Queste le parole riportate da Il Corriere dello Sport di Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina in occasione della mostra a lui dedicata a San Pietro in Casale (BO) intitolata: "Il calcio a passo di danza": "Commisso è un presidente moderno, gli piace stare in mezzo alla gente, ha fatto una grande squadra per questo le persone sono con lui. L'inizio campionato è stato duro ma abbiamo cambiato 8 calciatori su 11 e ci vuole un po' di tempo per amalgamare il tutto. Pulgar è bravissimo sui calci da fermo ed ha un'ottima visione del gioco, sarà molto utile".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok