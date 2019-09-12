Antognoni: "Commisso? È un presidente moderno. La squadra ha bisogno di tempo. Pulgar..."

Queste le parole riportate da Il Corriere dello Sport di Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina in occasione della mostra a lui dedicata a San Pietro in Casale (BO) intitolata: "Il calcio...

Queste le parole riportate da Il Corriere dello Sport di Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina in occasione della mostra a lui dedicata a San Pietro in Casale (BO) intitolata: "Il calcio a passo di danza": "Commisso è un presidente moderno, gli piace stare in mezzo alla gente, ha fatto una grande squadra per questo le persone sono con lui. L'inizio campionato è stato duro ma abbiamo cambiato 8 calciatori su 11 e ci vuole un po' di tempo per amalgamare il tutto. Pulgar è bravissimo sui calci da fermo ed ha un'ottima visione del gioco, sarà molto utile".