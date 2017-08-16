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Antognoni: "Chiedo ai tifosi viola pazienza e sostegno. Questa è la Fiorentina più giovane di sempre"

Non vi promettiamo di vincere il campionato ma promettiamo impegno. Squadra con tanti volti nuovi" così Giancarlo Antognoni alla presentazione di Veretout

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 agosto 2017 14:14
Antognoni: "Chiedo ai tifosi viola pazienza e sostegno. Questa è la Fiorentina più giovane di sempre" - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Antognoni
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Antognoni
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Giancarlo Antognoni ha presentato il nuovo acquisto francese in sala stampa, queste le sue parole:

"Veretout ha tanta esperienza nonostante i soli 24 anni. L’anno migliore della sua carriera è stato nella stagione 2014/2015, con la maglia del Nantes. Poi anche le partite con la Nazionale Francese, vincendo anche il Mondiale con l’Under 20. Da centrocampista moderno sa segnare e fare tanti assist

Partiremo con una squadra ricca di volti nuovi e molto giovane, forse una delle Fiorentine più giovani di sempre. Non vi promettiamo di vincere il campionato, sarebbe assurdo esigerlo, ma lotteremo in ogni partita, così come i nostri tifosi meritano. Però a loro chiedo pazienza e di aiutare questi ragazzi”

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