Antognoni: "Chiedo ai tifosi viola pazienza e sostegno. Questa è la Fiorentina più giovane di sempre"

Non vi promettiamo di vincere il campionato ma promettiamo impegno. Squadra con tanti volti nuovi" così Giancarlo Antognoni alla presentazione di Veretout

Giancarlo Antognoni ha presentato il nuovo acquisto francese in sala stampa, queste le sue parole:

"Veretout ha tanta esperienza nonostante i soli 24 anni. L’anno migliore della sua carriera è stato nella stagione 2014/2015, con la maglia del Nantes. Poi anche le partite con la Nazionale Francese, vincendo anche il Mondiale con l’Under 20. Da centrocampista moderno sa segnare e fare tanti assist

Partiremo con una squadra ricca di volti nuovi e molto giovane, forse una delle Fiorentine più giovani di sempre. Non vi promettiamo di vincere il campionato, sarebbe assurdo esigerlo, ma lotteremo in ogni partita, così come i nostri tifosi meritano. Però a loro chiedo pazienza e di aiutare questi ragazzi”