Antognoni: "Castrovilli ha meritato la convocazione in nazionale. Ha grandi qualità tecniche"

Giancarlo Antognoni ha parlato a Radio Bruno di Gaetani Castrovilli e del suo libro:"Il libro su di me ripercorre le vicende di quando ero giovane e spero chr possa dare una mano ai ragazzi per impara...

Giancarlo Antognoni ha parlato a Radio Bruno di Gaetani Castrovilli e del suo libro:

"Il libro su di me ripercorre le vicende di quando ero giovane e spero chr possa dare una mano ai ragazzi per imparare a conoscere cosa ho vissuto io e come impare a superare le diffoltà. Il paragone tra me e Castrovilli? Lui ha meritato la convocazione in nazionale. Ha grandi qualità tecniche, è un giocatore moderno e completo che sa farsi valere nella corsa e nel gioco fisico. Se la cava anche nel gioco aereo".