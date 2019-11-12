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Antognoni: "Castrovilli ha meritato la convocazione in nazionale. Ha grandi qualità tecniche"

Giancarlo Antognoni ha parlato a Radio Bruno di Gaetani Castrovilli e del suo libro:"Il libro su di me ripercorre le vicende di quando ero giovane e spero chr possa dare una mano ai ragazzi per impara...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 novembre 2019 21:48
Antognoni: "Castrovilli ha meritato la convocazione in nazionale. Ha grandi qualità tecniche" - MILAN, ITALY - JULY 26: Giancarlo Antognoni looks on during the Serie A 2018/19 Fixture unveiling on July 26, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)
MILAN, ITALY - JULY 26: Giancarlo Antognoni looks on during the Serie A 2018/19 Fixture unveiling on July 26, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)
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Giancarlo Antognoni ha parlato a Radio Bruno di Gaetani Castrovilli e del suo libro:

"Il libro su di me ripercorre le vicende di quando ero giovane e spero chr possa dare una mano ai ragazzi per imparare a conoscere cosa ho vissuto io e come impare a superare le diffoltà. Il paragone tra me e Castrovilli? Lui ha meritato la convocazione in nazionale. Ha grandi qualità tecniche, è un giocatore moderno e completo che sa farsi valere nella corsa e nel gioco fisico. Se la cava anche nel gioco aereo".

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