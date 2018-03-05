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Antognoni: "Caro Davide mi sono rivisto in te. Capitano e uomo d'altri tempi. Mi mancherai tanto..."

Sulla sua pagina Facebook Giancarlo Antognoni ha scritto il suo pensiero riguardo Davide Astori. Ecco le parole del club manager e bandiera della Fiorentina:"A 24 ore da questa immensa tragedia, sento...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 marzo 2018 19:10
Antognoni: "Caro Davide mi sono rivisto in te. Capitano e uomo d'altri tempi. Mi mancherai tanto..." - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Giancarlo Antognoni
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Giancarlo Antognoni
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Sulla sua pagina Facebook Giancarlo Antognoni ha scritto il suo pensiero riguardo Davide Astori. Ecco le parole del club manager e bandiera della Fiorentina:

"A 24 ore da questa immensa tragedia, sento il bisogno di scrivere un mio pensiero per te Davide. In questo anno e mezzo che sono in Fiorentina, ho imparato a conoscerti, ad apprezzarti, tu ragazzo di altri tempi. Sei stato un esempio di correttezza, lealtà e attaccamento alla maglia. Un vero capitano ed io con tutto il mio cuore posso dire senza offendere nessuno che mi sono rivisto in te. Ciao Davide, Capitano, ci mancherai tanto!!"

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