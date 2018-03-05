Antognoni: "Caro Davide mi sono rivisto in te. Capitano e uomo d'altri tempi. Mi mancherai tanto..."

Sulla sua pagina Facebook Giancarlo Antognoni ha scritto il suo pensiero riguardo Davide Astori. Ecco le parole del club manager e bandiera della Fiorentina:"A 24 ore da questa immensa tragedia, sento...

Sulla sua pagina Facebook Giancarlo Antognoni ha scritto il suo pensiero riguardo Davide Astori. Ecco le parole del club manager e bandiera della Fiorentina:

"A 24 ore da questa immensa tragedia, sento il bisogno di scrivere un mio pensiero per te Davide. In questo anno e mezzo che sono in Fiorentina, ho imparato a conoscerti, ad apprezzarti, tu ragazzo di altri tempi. Sei stato un esempio di correttezza, lealtà e attaccamento alla maglia. Un vero capitano ed io con tutto il mio cuore posso dire senza offendere nessuno che mi sono rivisto in te. Ciao Davide, Capitano, ci mancherai tanto!!"