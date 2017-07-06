Antognoni: "Se i calciatori vanno via non è colpa della società. Ora è importante sostituire al meglio chi va via da Firenze"

La scelta di Bernardeschi è frutto di questo periodo. Abbiamo ribadito che i giocatori vanno e vengono, la maglia resta" cosi Antognoni

A cura di Redazione Labaroviola 06 luglio 2017 22:01

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