Antognoni, Astori e Barone: l’incubo che perseguita Firenze. Il malore di Bove ha evocato tragedie 

Il malore di Edoardo Bove durante Fiorentina-Inter ha riacceso ricordi dolorosi per Firenze

Il malore di Edoardo Bove durante Fiorentina-Inter ha riacceso ricordi dolorosi per Firenze, evocando tragedie come quelle di Davide Astori e Joe Barone, ma anche momenti drammatici superati, come l'incidente di Giancarlo Antognoni nel 1981. Allora, il capitano viola crollò privo di sensi dopo uno scontro con il portiere del Genoa, lasciando lo stadio in silenzio e suscitando paura e lacrime, proprio come ieri.

Antognoni si riprese dopo un intervento chirurgico e tornò in campo, un destino che Firenze spera si ripeta per Bove. Come allora, l'atmosfera di tragedia si è dissolta con le prime notizie positive: il giovane centrocampista respira autonomamente ed è sotto controllo.

L'episodio ha ricordato anche la perdita di Astori nel 2018, che ha lasciato un segno profondo nella città e nel mondo del calcio. Il capitano è celebrato ancora oggi con applausi al minuto 13 di ogni partita. Anche il recente lutto per Joe Barone è tornato alla memoria. Nonostante la paura, Firenze si stringe attorno a Bove, sollevata dal miglioramento delle sue condizioni e unita nel sostegno al giovane calciatore. Lo scrive il Corriere dello Sport.