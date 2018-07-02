Antognoni: "Astori ci manca, la situazione quest'anno è migliore di quella dello scorso anno"

Giancarlo Antognoni ha parlato a margine della manifestazione di Save The Children a Coverciano. Queste le sue parole:"Astori ci manca ma ci ha lasciato tanto. L'abbiamo visto anche dopo la tragedia c...

Giancarlo Antognoni ha parlato a margine della manifestazione di Save The Children a Coverciano. Queste le sue parole:

"Astori ci manca ma ci ha lasciato tanto. L'abbiamo visto anche dopo la tragedia come è proseguito il campionato. Devo fare i complimenti all'allenatore e ai ragazzi: eccezionali. La squadra ha ripagato ampiamente tutto ciò che ha lasciato.

Il muro per Davide prima o poi dovevano essere messe in un contesto calcistico, lì al Centro Sportivo Davide Astori. Poi si farà una zona dedicata esclusivamente a questi ricordi.

Ogni stagione è diversa: quest'anno la squadra si presenta per migliorare la situazione. Poi è il campo a decidere le sorti. L'importante è mantenere i migliori.

Sto seguendo molto i mondiali. Devo dire che l'Italia è mancata e se ci fosse stata avrebbe fatto la sua figura. Molte squadre importanti sono uscite ma purtroppo non è andata. Rimane l'obiettivo di Euro 2020.

Il ricordo di Aatori rimarrà sempre nella mente di quelli con cui ha giocato, specie nell'ultimo anno. C'è questo incentivo in più da portare avanti. Negli anni qui ha seminato bene e tutti lo ricordano con grande affetto. Ha fatto parte di diverse squadre, tra cui la Nazionale, ed oggi c'è questa ricorrenza."