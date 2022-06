Antognoni ancora arrabbiato: “Lo scudetto perso a Cagliari fa ancora male, meritavamo lo spareggio”

Ai microfoni de La Repubblica ha parlato l’ex giocatore e capitano della Fiorentina Giancarlo Antognoni. Queste le sue parole:

“Quello scudetto, perso a Cagliari fa ancora male. Noi non si giocò bene, ma ci meritavamo almeno di arrivare allo spareggio. Il Mondiale per me è stato una serie di alti e bassi. Contro il Brasile, l’arbitro mi annullò un gol regolare. Volevo aiutare la squadra e contro la Polonia forzai il tiro. Purtroppo non colpii la palla, ma il piede dell’avversario. Così persi la finale per infortunio”.

