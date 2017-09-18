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Antognoni: "Anche se gioca poco rispetto la scelta di Bernardeschi di andare alla Juventus. Gli auguro di giocare"

A due giorni dalla partita contro la Juventus ha parlato a Sky Sport Giancarlo Antognoni di Bernardeschi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 settembre 2017 19:21
Antognoni: "Anche se gioca poco rispetto la scelta di Bernardeschi di andare alla Juventus. Gli auguro di giocare" - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Giancarlo Antognoni
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Giancarlo Antognoni
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Giancarlo Antognoni ha parlato a Sky Sport a due giorni da Juventus - Fiorentina che vedrà di fronte ai viola per la prima volta l'ex idolo Federico Bernardeschi, queste le parole del dirigente viola: "La sua scelta di andare alla Juve va rispettata. Anche se gioca poco, piano piano si inserirà. Gli auguro che si ritagli uno spazio sempre più ampio”.

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