Antognoni: "Anche se gioca poco rispetto la scelta di Bernardeschi di andare alla Juventus. Gli auguro di giocare"
A due giorni dalla partita contro la Juventus ha parlato a Sky Sport Giancarlo Antognoni di Bernardeschi
A cura di Redazione Labaroviola
18 settembre 2017 19:21
Giancarlo Antognoni ha parlato a Sky Sport a due giorni da Juventus - Fiorentina che vedrà di fronte ai viola per la prima volta l'ex idolo Federico Bernardeschi, queste le parole del dirigente viola: "La sua scelta di andare alla Juve va rispettata. Anche se gioca poco, piano piano si inserirà. Gli auguro che si ritagli uno spazio sempre più ampio”.