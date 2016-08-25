ANTOGNONI-ADV, VIA IL GELO: SARA' ALLA PASSERELLA PER I 90 ANNI

Giancarlo Antognoni sarà presente, domenica prossima, alla festa per i 90 anni della Fiorentina. A confermarlo è lo stesso Unico Dieci, all'uscita dal centro sportivo. Molto soddisfatto dal caffè di o...

Giancarlo Antognoni sarà presente, domenica prossima, alla festa per i 90 anni della Fiorentina. A confermarlo è lo stesso Unico Dieci, all'uscita dal centro sportivo. Molto soddisfatto dal caffè di oggi con Andrea Della Valle e Mario Cognigni, Antognoni ha confermato che parteciperà anche alla sfilata prevista alla fine del match di campionato contro il Chievo.

Ecco le sue parole: "L'incontro è stato positivo, un colloquio piacevole, con Adv, Cognigni e Corvino. Domenica ci sarò. E' stata una chiacchierata tranquilla: praticamente non l'avevamo mai fatta. Se il rapporto è risanato? Non c'erano mai stati contrasti, ma era importante incontrarsi, visto che non si era mai fatto. Intanto ci sono domenica, per il futuro vediamo. I campini? Non li avevo mai visti da vicino, il centro sportivo è bello e dotato di ogni confort".

Che i rapporti tra le parti ricomincino proprio da qui?