Labaro Viola

Antognoni: "Chiesa? Ha già espresso la sua volontà, rimane a Firenze un altro anno. Ripartiamo da lui..."

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Premium Sport prima della gara contro l'Atalanta: "Pioli deve stare tranquillo perché la proprietà è con lui. Ultimamente...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 febbraio 2018 18:07
Antognoni: "Chiesa? Ha già espresso la sua volontà, rimane a Firenze un altro anno. Ripartiamo da lui..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Antognoni
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Antognoni
News
Antognoni
Viola
Chiesa
Condividi

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Premium Sport prima della gara contro l'Atalanta: "Pioli deve stare tranquillo perché la proprietà è con lui. Ultimamente sono arrivate delle sconfitte, ma la Fiorentina gioca bene. Ci manca sicuramente qualche punto, specialmente contro le piccole. Con le big invece abbiamo sempre offerto grandi prestazioni, cosa che ci fa ben sperare. Chiesa? Sarà il nome da cui dovremo ripartire. Lui ha espresso la volontà di rimanere anche la prossima stagione firmando il rinnovo. E’ una scelta importante e la società ne ha preso atto. Poi, cosa succederà da qui a qualche anno non possiamo saperlo, però il ragazzo ha già espresso la propria volontà".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok