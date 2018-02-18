Antognoni: "Chiesa? Ha già espresso la sua volontà, rimane a Firenze un altro anno. Ripartiamo da lui..."

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Premium Sport prima della gara contro l'Atalanta: "Pioli deve stare tranquillo perché la proprietà è con lui. Ultimamente...

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Premium Sport prima della gara contro l'Atalanta: "Pioli deve stare tranquillo perché la proprietà è con lui. Ultimamente sono arrivate delle sconfitte, ma la Fiorentina gioca bene. Ci manca sicuramente qualche punto, specialmente contro le piccole. Con le big invece abbiamo sempre offerto grandi prestazioni, cosa che ci fa ben sperare. Chiesa? Sarà il nome da cui dovremo ripartire. Lui ha espresso la volontà di rimanere anche la prossima stagione firmando il rinnovo. E’ una scelta importante e la società ne ha preso atto. Poi, cosa succederà da qui a qualche anno non possiamo saperlo, però il ragazzo ha già espresso la propria volontà".