Anguissa illude il Napoli, il Bologna pareggia con il tacco di Ndoye. Fiorentina a -5 dal 4° posto

Il Napoli spreca la chance di accorciare a 1 punto il distacco dall’Inter capolista. Al ‘Dall’Ara’ la squadra di Conte parte forte trovando prima del ventesimo la rete del vantaggio con una percussione di Anguissa, il trascinatore della squadra nel primo tempo. Un Bologna inconcludente fa spazio nella ripresa ad una squadra aggressiva e praticamente per quasi tutti i novanta minuti nella metà campo del Napoli, che praticamente bada solo a difendersi. Diversi giocatori calano di intensità, lo stesso Anguissa su tutti. Il muro partenopeo cade presto, al 64′ con Ndoye che punisce Scuffet con un gran gol di tacco su cross dalla sinistra dell’ex Inter Odegaard. La palla colpisce prima la parte bassa della traversa e poi si deposita in rete. Il Bologna preme e sfiora anche il vantaggio, rischiando poi di perdere nell’assalto finale del Napoli. Da pochi passi Rrahmani si è divorato la rete dell’1-2. Alla fine tanti applausi per il Bologna, con Lukaku e compagni che lasciano il campo con l’amaro in bocca. L’Inter resta a +3, ma non è ancora finita…

La lotta alla Champions League resta incerta ed avvincente con sei squadre in sei punti dal 3° all’8° posto occupato dalla Fiorentina.

BOLOGNA-NAPOLI 1-1

18′ Anguissa, 64′ Ndoye

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 68; Napoli 65; Atalanta 58; Bologna 57; Juventus 56, Lazio 55; Roma 53, Fiorentina 52; Milan 48; Udinese e Torino 40; Genoa 38; Como 33; Verona 31; Cagliari 30; Parma 27; Lecce 26; Empoli 24; Venezia 21; Monza 15.

Lo riporta calciomercato.it