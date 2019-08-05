Andrea Sottil: "Riccardo è partito bene, felice che Montella vuole tenerlo ma deve crescere ancora"

Queste le parole dell'ex calciatore ed allenatore Andrea Sottil su suo figlio Riccardo a TMW: "Si Riccardo con i viola è partito bene e per adesso sta facendo bene, è molto felice di essere rimasto a...

A cura di Redazione Labaroviola 05 agosto 2019 19:30

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