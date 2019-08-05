Labaro Viola

Andrea Sottil: "Riccardo è partito bene, felice che Montella vuole tenerlo ma deve crescere ancora"

Queste le parole dell'ex calciatore ed allenatore Andrea Sottil su suo figlio Riccardo a TMW: "Si Riccardo con i viola è partito bene e per adesso sta facendo bene, è molto felice di essere rimasto a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 agosto 2019 19:30
Andrea Sottil: "Riccardo è partito bene, felice che Montella vuole tenerlo ma deve crescere ancora" -
News
Fiorentina
Montella
Sottil
Condividi

Queste le parole dell'ex calciatore ed allenatore Andrea Sottil su suo figlio Riccardo a TMW: "Si Riccardo con i viola è partito bene e per adesso sta facendo bene, è molto felice di essere rimasto a Firenze per dimostrare il suo valore. Mi ha fatto molto piacere sentire che Montella ha detto di volerlo tenere perché ha margini di miglioramento e vuole perfezionarlo, un grande staff come quello di Vincenzo può fare bene a un ragazzo giovane. Adesso Riccardo dovrà mettersi a disposizione del mister, ascoltarlo per crescere, oltre poi a mettersi in discussione; il tutto, però, senza snaturarsi, senza perdere la sua personalità".

 

Tuttomercatoweb.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok