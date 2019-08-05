Andrea Sottil: "Riccardo è partito bene, felice che Montella vuole tenerlo ma deve crescere ancora"
Queste le parole dell'ex calciatore ed allenatore Andrea Sottil su suo figlio Riccardo a TMW: "Si Riccardo con i viola è partito bene e per adesso sta facendo bene, è molto felice di essere rimasto a...
Queste le parole dell'ex calciatore ed allenatore Andrea Sottil su suo figlio Riccardo a TMW: "Si Riccardo con i viola è partito bene e per adesso sta facendo bene, è molto felice di essere rimasto a Firenze per dimostrare il suo valore. Mi ha fatto molto piacere sentire che Montella ha detto di volerlo tenere perché ha margini di miglioramento e vuole perfezionarlo, un grande staff come quello di Vincenzo può fare bene a un ragazzo giovane. Adesso Riccardo dovrà mettersi a disposizione del mister, ascoltarlo per crescere, oltre poi a mettersi in discussione; il tutto, però, senza snaturarsi, senza perdere la sua personalità".
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