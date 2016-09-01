Andrea Della Valle risponde a Cavalli: "Dov'eri quando la Fiorentina stava fallendo?"

Non si è fatta attendere la risposta a Cavalli del patron della Fiorentina

FIRENZE – ”Trovo alquanto singolare e offensivo che venga messa in discussione la mia stima, io direi amore, per Firenze da parte di questo signore che, pur essendo una delle persone più facoltose della città, non mi pare abbia fatto nulla per evitare il fallimento della Fiorentina quando gli fu chiesto un aiuto”.

Così Andrea Della Valle, intercettato dall’ANSA, ha voluto replicare alle critiche mosse da Roberto Cavalli verso l’attuale gestione del club viola e il mercato appena concluso con la cessione al Chelsea di Marcos Alonso. Il proprietario della Fiorentina non ha gradito la dura presa di posizione esternata in queste ore attraverso Instagram dallo stilista fiorentino e noto tifoso viola.

Cavalli sotto una foto che lo raffigura in compagnia dell’ex bomber della Fiorentina Gabriel Batistuta ha postato questo commento: ”Il viola ai tempi tuoi, Bati, era un colore acceso e vincente. Oggi con un presidente che non stima Firenze noi fiorentini non possiamo essere felici, incominciamo il campionato con le riserve delle altre squadre, colgo l’occasione per mandare un abbraccio e saluto a Alonso che ci ha lasciati”.