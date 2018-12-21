"Andiamo a vincere a Milano, vogliamo la Coppa Italia. Il Tas? Vi spiego. Il mio idolo..."

Jordan Veretout ha parlato al Corriere dello Sport Stadio, queste le sue parole:"È arrivato il momento di vincere in trasferta, siamo pronti per battare una grande. E' un passo fondamentale per la nos...

Jordan Veretout ha parlato al Corriere dello Sport Stadio, queste le sue parole:

"È arrivato il momento di vincere in trasferta, siamo pronti per battare una grande. E' un passo fondamentale per la nostra maturazione e siamo pronti a dar battaglia. Era importante tornare a vincere, soprattutto dopo tante partite in cui non riuscivamo a fare risultato. E' stato fondamentale per tutti.

Norgaard ha grande qualità, è un centrocampista che gioca in maniera semplice ma efficace che aiuta con i suoi movimenti chi sta in posizion e più avanzata.

Dabo? Bryan è abituato a giocare tra le linee, è uno che ci mette l'anima e si è visto anche nell'ultima gara.

Mi piace giocare da regista, questa nuova veste che mi ha disegnato Pioli: c'era bisogno di me in quella zona di campo e io sono stato ben felice di mettermi a disposizione. Lo considero un arricchimento personale. Osservo molto Kante del Chelsea.

A Milano sarà una Fiorentina agguerrita per rispetto nei confronti della nostra gente, dei tifosi che ci sostengono sempre e incondizionatamente..

Non siamo abituati a guardare al passato. Quella del Tas è una decisione vecchia, noi vogliamo conquistare l'accesso alla prossima Europa League. Quanto all'eliminazione del Milan, è sempre il campo a parlare. Le gare internazionali non sono mai semplici, a prescindere dall'avversario.

Siamo pronti a dare il massimo in Coppa Italia, intanto per battere il Torino e andare avanti. Vincerla sarebbe un sogno, pensiamo però partita per partita."