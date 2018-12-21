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"Andiamo a vincere a Milano, vogliamo la Coppa Italia. Il Tas? Vi spiego. Il mio idolo..."

Jordan Veretout ha parlato al Corriere dello Sport Stadio, queste le sue parole:"È arrivato il momento di vincere in trasferta, siamo pronti per battare una grande. E' un passo fondamentale per la nos...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 dicembre 2018 11:21
"Andiamo a vincere a Milano, vogliamo la Coppa Italia. Il Tas? Vi spiego. Il mio idolo..." - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
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Jordan Veretout ha parlato al Corriere dello Sport Stadio, queste le sue parole:

"È arrivato il momento di vincere in trasferta, siamo pronti per battare una grande. E' un passo fondamentale per la nostra maturazione e siamo pronti a dar battaglia. Era importante tornare a vincere, soprattutto dopo tante partite in cui non riuscivamo a fare risultato. E' stato fondamentale per tutti. 

Norgaard ha grande qualità, è un centrocampista che gioca in maniera semplice ma efficace che aiuta con i suoi movimenti chi sta in posizion e più avanzata.

Dabo? Bryan è abituato a giocare tra le linee, è uno che ci mette l'anima e si è visto anche nell'ultima gara.

Mi piace giocare da regista, questa nuova veste che mi ha disegnato Pioli: c'era bisogno di me in quella zona di campo e io sono stato ben felice di mettermi a disposizione. Lo considero un arricchimento personale. Osservo molto Kante del Chelsea. 

A Milano sarà una Fiorentina agguerrita per rispetto nei confronti della nostra gente, dei tifosi che ci sostengono sempre e incondizionatamente.. 

Non siamo abituati a guardare al passato. Quella del Tas è una decisione vecchia, noi vogliamo conquistare l'accesso alla prossima Europa League. Quanto all'eliminazione del Milan, è sempre il campo a parlare. Le gare internazionali non sono mai semplici, a prescindere dall'avversario. 

Siamo pronti a dare il massimo in Coppa Italia, intanto per battere il Torino e andare avanti. Vincerla sarebbe un sogno, pensiamo però partita per partita."

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