Ancora Pezzella: "Di Astori era importante quello che non si vedeva. Grazie ai tifosi per l'aiuto di questi giorni"

Arrivano altre dichiarazioni da parte di German Pezzella, al termine della gara contro il Benevento: “Non è stato facile giocare per noi oggi, ma questo è quello che dobbiamo fare. Siamo sicuri che Da...

Arrivano altre dichiarazioni da parte di German Pezzella, al termine della gara contro il Benevento: “Non è stato facile giocare per noi oggi, ma questo è quello che dobbiamo fare. Siamo sicuri che Davide voleva questo, che noi scendessimo in campo per lui. Lui era una persona importante ed è stato basilare quello che di lui non si vedeva. Quando arrivava uno nuovo, ad esempio, era sempre vicino a noi, tanto per un giovane tanto per un anziano: aveva sempre il sorriso largo, anche nei momenti difficili. Adesso dobbiamo andare avanti e tenere il morale alto, anche per onorare quello che lui ha fatto. Un aiuto dai tifosi? Voglio ringraziare tutti perché questa settimana per noi è stata difficile: tanta gente invece ci è stata vicina e per noi ha significato tanto”.