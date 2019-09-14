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Ancora Montella: "Ribery sontuoso, Caceres impressionante. Sarri? Gli ho detto..."

Dopo il pareggio contro la Juve, così Vincenzo Montella in sala stampa:"La difesa a tre? Abbiamo due esterni che danno il meglio di loro in fase offensiva. Il modulo? Non so se sarà sempre questo, ho...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 settembre 2019 18:21
Ancora Montella: "Ribery sontuoso, Caceres impressionante. Sarri? Gli ho detto..." -
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Dopo il pareggio contro la Juve, così Vincenzo Montella in sala stampa:

"La difesa a tre? Abbiamo due esterni che danno il meglio di loro in fase offensiva. Il modulo? Non so se sarà sempre questo, ho tante soluzioni e tante possibilità, ma dobbiamo mantenere gli stessi principi di gioco. Non do molta importanza al modulo, dipende anche molto dagli avversari".

"Castrovilli? Ha grandissime potenzialità, è il giocatore con più dribbling vinti nel suo ruolo, deve migliorare nell'ultimo passaggio e cercare di fare gol".

"Il debutto di Caceres? Grande partita considerando che si è allenato una volta e mezzo con noi. Ha capacità fisiche e mentali impressionanti".

"Sarri? Gli ho dato il bentornato e gli ho chiesto il numero della mamma".

"Ribery? Ha fatto una partita sontuosa, sia come atteggiamento che come qualità. Ha straordinario talento e non si risparmia nemmeno fisicamente, lo abbiamo visto nel recupero su Ronaldo".

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