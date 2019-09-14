Ancora Montella: "Ribery sontuoso, Caceres impressionante. Sarri? Gli ho detto..."

Dopo il pareggio contro la Juve, così Vincenzo Montella in sala stampa:"La difesa a tre? Abbiamo due esterni che danno il meglio di loro in fase offensiva. Il modulo? Non so se sarà sempre questo, ho...

Dopo il pareggio contro la Juve, così Vincenzo Montella in sala stampa:

"La difesa a tre? Abbiamo due esterni che danno il meglio di loro in fase offensiva. Il modulo? Non so se sarà sempre questo, ho tante soluzioni e tante possibilità, ma dobbiamo mantenere gli stessi principi di gioco. Non do molta importanza al modulo, dipende anche molto dagli avversari".

"Castrovilli? Ha grandissime potenzialità, è il giocatore con più dribbling vinti nel suo ruolo, deve migliorare nell'ultimo passaggio e cercare di fare gol".

"Il debutto di Caceres? Grande partita considerando che si è allenato una volta e mezzo con noi. Ha capacità fisiche e mentali impressionanti".

"Sarri? Gli ho dato il bentornato e gli ho chiesto il numero della mamma".

"Ribery? Ha fatto una partita sontuosa, sia come atteggiamento che come qualità. Ha straordinario talento e non si risparmia nemmeno fisicamente, lo abbiamo visto nel recupero su Ronaldo".