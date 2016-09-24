Ancora Montella: "A Firenze alto livello di stress, città abituata..."

Sono comunque stati tre anni bellissimi

Vincenzo Montella ha parlato nuovamente a Milan TV, in occasione della gara di domani, parlando nuovamente del suo periodo alla Fiorentina: "Firenze? E' una città esigente e abituata al bello. Il livello di stress può essere alto, ma si lavora bene, ho trascorso tre anni bellissimi sia dentro che fuori dal campo. Sono contento di tornarci domani".