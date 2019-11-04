Ancora Joe Barone: "Per quanto riguarda Chiesa guardiamo al campo, sul rinnovo si vedrà"
Altre dichiarazioni di Joe Barone da Milano.
A cura di Redazione Labaroviola
04 novembre 2019 20:24
Arrivano sempre da Milano altre dichiarazioni di Joe Barone:
"Ho sempre seguito il calcio italiano dagli USA e ora che sono qua le impressioni ottime che avevo prima si sono confermate. Castrovilli e Chiesa? Gaetano ha rinnovato per i prossimi cinque anni. Per il futuro vediamo di costruirei qualcosa d'importante assieme a lui. Con Federico dobbiamo pensare solo al campo e alle partite. Per il rinnovo vedremo in futuro se ci sarà. Ribery e la squalifica? Il gruppo è forte e lo si è visto anche nella gara contro il Parma. Lui da tanto alla squadra e sta vivendo questo periodo abbastanza bene".
Fonte: Tuttomercatoweb