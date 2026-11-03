Ex Viola Anche Suwarso difende l'acquisto di Kean: "Non abbiamo sbagliato, su di lui controlli accurati"

Il presidente del club lariano conferma la fiducia nell’attaccante arrivato dalla Fiorentina e respinge ogni dubbio sull’operazione, nonostante il lungo stop

Il Como continua a credere in Moise Kean. Nonostante un avvio di stagione condizionato dagli infortuni e un impiego finora decisamente limitato, la società lombarda non sembra avere alcun ripensamento sull’investimento effettuato per portare l’attaccante in riva al lago dalla Fiorentina.

A ribadirlo è stato il presidente Mirwan Suwarso, intervenuto sulle colonne de La Provincia. Il numero uno del Como ha voluto fare chiarezza sulle valutazioni che hanno accompagnato l'acquisto del centravanti, escludendo che il rendimento e le condizioni fisiche del giocatore abbiano messo in discussione la bontà dell'operazione.

"Se abbiamo sbagliato la valutazione su Kean? No. Abbiamo fatto controlli approfonditi. Poi ha avuto un problema indipendente da quello. A Genova è entrato benissimo, abbiamo un contratto lungo, Kean farà bene al Como perché è un ottimo giocatore".

Finora, tuttavia, il contributo dell'ex viola è stato piuttosto ridotto. Kean ha collezionato appena sei presenze con la maglia del Como, soltanto due delle quali dal primo minuto. Un bilancio inevitabilmente condizionato dai problemi fisici che continuano a impedirgli di trovare continuità. La situazione non sembra destinata a migliorare nell'immediato: il centravanti dovrà infatti rimanere ai box per almeno altre quattro settimane a causa del persistente problema alla tibia.

Uno scenario complicato, dunque, che non ha però modificato la posizione del Como. La società continua a puntare su Kean e si aspetta che, una volta recuperata la migliore condizione, possa finalmente dimostrare tutto il proprio valore.